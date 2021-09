Covid-19: Bariri começa a aplicar 3ª dose da vacina

Público-alvo são pessoas com mais de 80 anos de idade – Divulgação

O município de Bariri iniciará nesta quinta-feira (9) a aplicação da terceira dose da vacina contra a Covid-19.

O público-alvo são pessoas acima dos 80 anos, desde que haja intervalo de seis meses da segunda dose ou da dose única (Janssen).

É preciso comparecer ao Clube da Melhor Idade, das 7h às 17h, com RG, CPF, cartão do SUS e carteira de vacinação (onde constam as primeiras doses).

Para idosos acamados o agendamento é feito na Unidade Básica de Saúde situada no Jardim Nova Bariri, das 12h às 17h. O telefone para contato é (14) 3662-0843.

A prefeitura pede aos que forem se vacinar a colaboração de um quilo de alimento. O objetivo é atender pessoas carentes do município.