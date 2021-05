Covid-19: Bariri chega a 86 mortes

Homem de 44 anos faleceu no dia 26 de abril – Divulgação

Bariri registrou mais um óbito por Covid-19, chegando a um total de 86 mortes desde o início da pandemia.

De acordo com informe epidemiológico da Diretoria Municipal de Saúde desta terça-feira (4), homem de 44 anos, que residia no centro de Bariri, faleceu no dia 26 de abril em decorrência da doença. O resultado do exame ficou pronto recentemente.

Até o momento, Bariri registrou 2.824 casos positivos de Covid-19, com 2.713 pessoas que se recuperaram da doença.

Dezessete pessoas aguardam o resultado de exames. Além disso, 7.364 exames foram negativos.