Covid-19: Bariri aplica segunda dose com imunizante da Pfizer

Vacinação é realizada para quem tomou a primeira dose com AstraZeneca – Alcir Zago/Candeia

Considerando a indisponibilidade de vacinas da AstraZeneca em todo o estado de São Paulo, a Diretoria Municipal de Saúde informa que está realizando a imunização dos munícipes que deveriam ter recebido sua segunda dose entre 1º e 15 de setembro de 2021, em caráter excepcional e emergencial, com o imunizante da Pfizer.

A medida é uma determinação da Diretoria Regional de Saúde e deve ser seguida por todos os municípios, visando completar o esquema vacinal e evitar atrasos no calendário de vacinação contra a Covid-19.

A imunização ocorre no Clube da Melhor Idade, das 7h às 17h.