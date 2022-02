Covid-19: Bariri aplica 3ª e 4ª doses em imunossuprimidos

Imunização tem início nesta segunda-feira, dia 21

A Diretoria Municipal de Saúde informa que segunda-feira (21) tem início a aplicação da 4ª dose do imunizante contra a Covid-19 em imunossuprimidos maiores de 18 anos.

No mesmo dia também começa a aplicação da 3ª dose do imunizante nos adolescentes imunossuprimidos entre 12 e 17 anos.

A vacinação é realizada no Clube da Melhor Idade, entre 7h e 17h.

É necessário levar RG, CPF, Cartão SUS e a carteira de vacinação da Covid-19. No caso das pessoas com imunossupressão, também é preciso ter em mãos um comprovante (cópia) de condição de risco, como exames, receitas ou relatório médico de validade de 6 meses (com data, carimbo, assinatura, CRM e CID).

São considerados imunossuprimidos quem tem imunodeficiência primária grave, realiza quimioterapia para câncer, transplantados de órgão sólido ou de células tronco hematopoiéticas (TCTH) em uso de drogas imunossupressoras, pessoas vivendo com HIV/Aids, quem faz uso de corticóides em doses > 20 mg/ dia por mais 14 dias, usuários de drogas modificadoras da resposta imune, pacientes em terapia renal substitutiva (hemodiálise) e pacientes com doenças imunoimediatas inflamatórias crônicas.