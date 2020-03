#CORONAVÍRUS: Rodeio de Boraceia é cancelado

Na noite de quinta-feira, dia 19, por causa da prevenção ao coronavírus, a prefeitura de Boraceia decidiu cancelar todos os eventos do 61º aniversário de emancipação política do município. A medida inclui a 32ª Festa do Peão, que estava marcada para 7 a 10 de maio.