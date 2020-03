Coronavírus: Cartório Eleitoral paralisa atendimento

Cartório Eleitoral de Bariri pode prestar informações por telefone ou por email – Arquivo/Candeia

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) de São Paulo suspendeu na terça-feira, dia 17, até 31 de março o atendimento presencial ao eleitor nos cartórios eleitorais e postos de atendimento localizados no Poupatempo, bem como o agendamento pelo site.

Os eleitores que, em casos excepcionais, necessitarem de atendimento devem fazer contato por telefone com o seu cartório eleitoral para esclarecimentos e eventual agendamento.

No caso de Bariri (19ª Zona Eleitoral) é possível obter informações pelo e-mail ze019@tre-sp.jus ou pelo telefone (14) 3662-1463.

Certidões de quitação eleitoral e outros serviços podem ser acessados através do site do TRE.

Eleitores já agendados devem reagendar o atendimento para data posterior, após normalização do atendimento.

A Secretaria do Tribunal e os cartórios eleitorais funcionarão com força de trabalho e horário reduzidos, das 12h às 16h.

As medidas estabelecidas poderão ser prorrogadas ou revistas de acordo com as circunstâncias presentes.

Justiça

Em razão do alto risco de disseminação do novo coronavírus, o Conselho Superior da Magistratura paulista editou na segunda-feira, dia 16, Provimento nº 2.545/20 com determinações que reduzem o fluxo de pessoas nos prédios do Poder Judiciário de São Paulo.

Entre as medidas está a suspensão dos prazos processuais, atendimento ao público, audiências (com algumas exceções), dispensa da realização de audiências de custódia, sessões de julgamento no Tribunal de Justiça, sessões do Tribunal do Júri, por 30 dias, exceto os casos listados no provimento.

Os juízes diretores de fórum e administradores, quando o caso, tomarão as medidas necessárias para limitar o fluxo de pessoas nos prédios, permitindo o acesso apenas daquelas que participarão de atos judiciais ou que comprovarem a necessidade de ingresso, franqueando-se a entrada de membros do Ministério Público, advogados e defensores.