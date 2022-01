Coronavac é liberada e SP inicia vacinação em crianças

O governador João Doria confirmou anteontem (20) o prazo de três semanas para aplicação da dose inicial contra a Covid-19 em todas as 4,3 milhões de crianças de São Paulo.

Com aval da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), haverá uso imediato de 8 milhões de doses da Coronavac nos 645 municípios paulistas. Outras 7 milhões de vacinas serão oferecidas a Estados e prefeituras que tiverem interesse no imunizante do Instituto Butantan.

As datas de vacinação em Bariri dependerão de informações a serem dadas pela Diretoria Municipal de Saúde (o Candeia fará a divulgação pelas suas redes sociais).

A Anvisa aprovou anteontem o uso do imunizante por crianças de seis a 11 anos em todo o Brasil, atendendo a pedido do Governo do Estado e do Butantan. A exceção é para as crianças imunossuprimidas, que devem tomar o imunizante da Pfizer.

O governo estadual apresentou o calendário detalhado de vacinação infantil contra a Covid-19. Até o dia 10 de fevereiro, 850 mil crianças com comorbidades e deficiências, além de indígenas e quilombolas de 5 a 11 anos podem tomar a primeira dose.

Paralelamente, as prefeituras também poderão imunizar outras 3,4 milhões de crianças por faixa etária. De 20 a 30 de janeiro será a vez das com idade entre 9 a 11 anos. Entre 31 de janeiro e 10 de fevereiro, a campanha vai priorizar aquelas de 5 a 8 anos. É importante salientar que as crianças de 5 anos só podem receber o imunizante da Pfizer, enquanto as demais poderão ser protegidas pela Coronavac.

O Governo de São Paulo estima que todas as crianças paulistas recebam a primeira dose até a primeira quinzena de fevereiro. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, a capacidade diária de vacinação pode superar 250 mil atendimentos com adesão maciça da população e disponibilidade de doses.

O cronograma completo da vacinação infantil está disponível no site www.vacinaja.sp.gov.br. A página também oferece serviço de pré-cadastro para que pais e responsáveis agilizem o atendimento das crianças em todo o estado.

Agendamento

A Diretoria Municipal de Saúde iniciou na terça-feira (18) a triagem e agendamento para vacinação de crianças de 5 a 11 anos de idade com comorbidade ou deficiência física.

Pais ou responsáveis deveriam ir ao Clube da Melhor Idade, das 7h às 17h, com a caderneta de vacinação para agendamento da vacina.

Também era preciso levar CPF, RG, cartão do SUS e cópia de comprovante de condição de risco, como exames, receitas ou relatório médico, todos na validade de seis meses.

Em entrevista ao Facebook do Jornal Candeia, a diretora municipal de Saúde, Marina Prearo, disse que a ideia era juntar 10 crianças para que todas fossem imunizadas ao mesmo tempo. Isso porque cada frasco da Pfizer contém 10 doses e uma vez aberto a validade se perde rapidamente.

Até o fechamento desta edição, nenhuma criança havia sido vacinada em Bariri. Agora, com a chegada da Coronavac será possível imunizar as crianças também pela faixa etária, acelerando o uso das doses.

Da Redação