Confirmada 15ª morte por Covid-19 em Bariri

Óbito foi de mulher de 65 anos de idade – Divulgação

Uma mulher residente no Jardim Santa Helena, em Bariri, com 65 anos de idade, morreu em decorrência do novo coronavírus (Covid-19). Trata-se do 15º óbito no município por causa da doença.

A confirmação foi feita pela Diretoria Municipal de Saúde no informe epidemiológico desta quinta-feira (1º).

O óbito suspeito foi divulgado no boletim de 23 de setembro. Até o momento a diretoria aguardava a chegada da declaração de óbito.

Desde o início da pandemia, Bariri registra 973 casos positivos de Covid-19. São 3.728 exames com resultado negativo e 957 pessoas curadas.

Além disso, 31 pessoas aguardam o resultado de exames.