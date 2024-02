Centro de Diagnose volta a funcionar após um ano e três meses

O Centro de Diagnose e Especialidades Dr. José Dorly Borges voltou a funcionar na segunda-feira (29).

As obras na unidade de saúde tiveram início em outubro de 2022. A vencedora da licitação foi a empresa Squadro Administração Construção e Serviços Eireli-ME, com valor de R$ 293,9 mil.

O serviço contemplou reforma geral, manutenção de trincos e fissuras, rede elétrica, melhoria na recepção e sala de espera.

Nesse setor, houve retirada da cobertura de policarbonato e colocação de telhas cerâmicas. Em períodos de calor, o local ficava muito abafado.

Outras melhorias foram mudanças em balcões, pias e paredes para melhoria de espaço e construção de banheiros para pessoas com deficiência.

A diretora municipal de Saúde, Irene Chagas do Nascimento Inácio Rangel, diz que alguns serviços ainda serão realizados no Centro de Diagnose. Um deles é a informatização do prédio e interligação com outras unidades da rede básica.

Também haverá instalação de monitor com sistema de chamada dos pacientes, o mesmo adotado no pronto-socorro da Santa Casa de Bariri. Dessa forma, as pessoas ficarão acomodadas em cadeiras no corredor de entrada e não mais nos corredores que dão acesso aos consultórios.

Os consultórios médicos são dotados de ar condicionado. A climatização será expandida para a área de recepção.

O Centro de Diagnose é referência em Bariri para atendimentos de especialidades médicas. Há médicos concursados nas áreas de cardiologia, dermatologia, nutrição, gastroenterologia, urologia e ultrassom.

Médicos oftalmologista e otorrinolaringologista atuam mediante processo seletivo. Há contrato vigente com empresas para o fornecimento de neuropediatra, neurologista, reumatologista, endocrinologista e vascular. A parte de fonoaudiologia foi transferida para a Policlínica, atrás da Santa Casa.

Box: Centro de Saúde está com obras paradas

Em setembro do ano passado a Prefeitura de Bariri rescindiu de forma unilateral o contrato que mantinha com a empresa Wellington Migliari Barbosa Eireli-ME para reforma e ampliação do Centro de Saúde Dr. Constantino Galízia.

A firma começou a atrasar o andamento do serviço. Houve várias tentativas de conversa com o responsável, no entanto, ele teria ficado incomunicável. Diante disso, o Executivo decidiu rescindir o contrato.

A empresa havia vencido licitação no valor de R$ 647 mil para o serviço (R$ 500 mil do Estado e a diferença dos cofres municipais).

Inicialmente, a ampliação contemplava a construção de prédio de 225 metros quadrados (m²), com salas para atendimento médico e vacinação. Agora, a administração municipal irá licitar os serviços que faltam.

Ao Candeia, o prefeito Luis Fernando Foloni (MDB) diz que a ideia é buscar diálogo com o governo estadual para modificar o objeto de uso do prédio construído entre o Centro de Saúde e o Centro de Diagnose.

Em vez de ser utilizado para sala de vacina, a proposta é transferir para o local o Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), situado no prédio do Soma 1. O motivo é que o CEO está com problemas estruturais.