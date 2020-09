Campanha de vacinação contra sarampo é prorrogada até 31 de outubro

A dose aplicada é da vacina tríplice viral, que imuniza de sarampo, caxumba e rubéola e o público alvo são pessoas de 30 a 49 anos – Divulgação

O governo de SP prorrogou até dia 31 de outubro a campanha de vacinação contra sarampo que, em Bariri, já imunizou 440 pessoas até o dia 02 de setembro. A dose aplicada é da vacina tríplice viral, que imuniza de sarampo, caxumba e rubéola.

A campanha teve início dia 15 de agosto, em todo o estado e é a segunda vez que é prorrogada. Tem como público alvo pessoas de 30 a 49 anos. A vacinação para a faixa etária de 6 meses a 29 anos é seletiva.

Em Bariri, a vacinação ocorre em dois postos da cidade: Centro de Diagnose Dr. José Dorly Borges, na área central; e Programa Saúde da Família Nassima Bussada Romero (PSF 2), nos altos da cidade, ambos das 7h às 16h. Os pacientes devem estar munidos de carteira de vacinação.

Mesmo com a pandemia de Covid-19, as autoridades sanitárias afirmam que as pessoas devem comparecer aos postos de saúde para se vacinar, respeitando as recomendações de distanciamento social e com a utilização de máscaras.

O calendário nacional de vacinação prevê a aplicação da vacina tríplice viral aos 12 meses de idade. Aos 15 meses deve haver o reforço com a tetraviral, que protege também contra varicela.

Não devem tomar a vacina crianças menores de 6 meses, gestantes ou mulheres com suspeita de gravidez. Os doadores de sangue estarão inaptos por quatro semanas e o ideal é, primeiramente, doar sangue e, depois, buscar pela vacina.