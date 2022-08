Campanha de vacinação contra pólio imuniza 1037 crianças em Bariri

Até quinta-feira, 25, a Campanha de Vacinação Contra Poliomielite e Multivacinação imunizou 1.037 pessoas em Bariri. A ação teve início dia 8 de agosto e se estende até 9 de setembro.

A maior parte dessas doses foram aplicadas sábado (20), Dia D da Vacinação, que registrou 947 crianças imunizadas nos dois postos de saúde. Os vacinados são crianças maiores de 1 ano e menores de 5 anos.

De acordo com a equipe, a vacinação atingiu o esperado. “A adesão tem sido muito boa para a vacinação de crianças e adolescentes que continuam procurando as unidades”, destacou a diretora de Saúde, Marina Prearo.

A campanha também torna possível realizar a atualização da caderneta de vacinação. “Foram 601 crianças que compareceram, dentre elas 379 receberam vacinas que estavam em atraso”, completou Marina.

É importante destacar que a Campanha Nacional de Vacinação Contra a Poliomielite e Multivacinação para crianças e adolescentes de até 15 anos continua sendo realizada em Bariri, até o dia 9 de setembro.

A Campanha é a oportunidade para a atualizar a Caderneta de Vacinação e para receber a dose dos imunizantes. Basta que o pai ou responsável compareça ao Centro de Diagnose Dr. José Dorly Borges (centro), das 7h às 13h; no Soma 2 (altos da cidade), das 7 às 12 horas, portando a carteirinha de vacina e o cartão do SUS da criança.

A vacina de poliomielite é oferecida para crianças de 1 ano a menores de 5 anos. A atualização da caderneta de vacina é destinada a todo o público de 0 a 14 anos 11 meses e 29 dias.

Fonte: Assessoria de Comunicação

Da redação