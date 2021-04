Campanha de vacinação contra gripe começa com crianças e gestantes

Divulgação

A Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza, o vírus da gripe, começa no dia 12 de abril e vai até 9 de julho. Neste ano, a vacinação vai começar por crianças, gestantes, puérperas, povos indígenas e trabalhadores da saúde. Depois, será a vez dos idosos e dos professores.

Neste ano, a campanha coincide com a vacinação da Covid-19. Por isso, é preciso ficar atento. A orientação dos especialistas e do Ministério da Saúde é: quem já tomou a primeira dose da vacina contra o coronavírus deve esperar para receber a segunda dose e depois aguardar no mínimo 14 dias para tomar a vacina contra a gripe.

Importância da vacinação

O ministério diz que a imunização contra a gripe é extremamente importante para a proteção dos grupos mais vulneráveis às complicações e óbitos decorrentes da doença, por isso deve ser mantida apesar de todos os desafios frente à circulação do novo coronavírus.

Segundo a pasta, a imunização contra a gripe vai prevenir o surgimento de complicações decorrentes da doença, óbitos, internações e a sobrecarga nos serviços de saúde, além de reduzir os sintomas que podem ser confundidos com os da Covid-19.

Três etapas de vacinação

Os grupos prioritários serão distribuídos em três etapas, de forma escalonada.

1ª etapa – de 12 de abril a 10 de maio: crianças, gestantes, puérperas, povos indígenas e trabalhadores da saúde (25,2 milhões de pessoas)

2ª etapa – de 11 de maio a 8 de junho: idosos e professores (32,8 milhões de pessoas)

3ª etapa – de 9 de junho a 9 de maio: demais grupos prioritários (21,7 milhões de pessoas)

Grupos prioritários