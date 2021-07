Campanha amplia vacinação contra a gripe para além dos grupos prioritários

Locais onde a vacinação contra a gripe está sendo realizada: PSF 1, PSF 2, PSF 3, PSF 4, Soma 2, UBS da Nova Bariri e Centro de Diagnose – Divulgação

O Ministério da Saúde orientou que os municípios passem a vacinar contra a gripe Influenza toda a população a partir dos seis meses de idade. A pasta informou que já comunicou os estados e municípios. Vai ficar a cargo de cada secretaria e/ou diretoria de saúde decidir a melhor maneira de ampliar a imunização.

A campanha contra a gripe tem mais de 80 milhões de doses de vacinas Influenza produzidas pelo Instituto Butantan. Até agora, 34,2 milhões de pessoas estão imunizadas, o que representa cerca de 42% dos grupos prioritários, índice considerado baixo.

Em Bariri, de acordo com a enfermeira Angélica Fanti Moço, até início de julho haviam sido aplicadas 10.307 doses da vacina, o que representa 70% da meta a ser atingida.

A terceira e última etapa da vacinação estava prevista para terminar sexta-feira, 9, cuja prioridade era imunizar pessoas com comorbidades, portadores de deficiência, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo rodoviário e portuário, forças

armadas, funcionários do sistema prisional, população privada de liberdade e adolescentes e jovens sob medida. Agora com a extensão da campanha, as pessoas ainda podem procurar os locais onde a vacinação contra a gripe está sendo realizada: PSF 1, PSF 2, PSF 3, PSF 4, Soma 2, UBS da Nova Bariri e Centro de Diagnose.

A imunização previne o surgimento de complicações decorrentes da doença, óbitos, internações e a sobrecarga nos serviços de saúde, além de reduzir os sintomas que podem ser confundidos com os da Covid-19.

Doses aplicadas em Bariri (Vacinódromo)

PÚBLICO DOSES

Crianças 2.362

Gestante 233

Trabalhadores da Saúde 713

Puérperas 67

Idosos 3.890

Professores 416

Forças armadas e salvamento 20

Caminhoneiros 08

Comorbidades 2.592

Deficiente Permanente 05

TOTAL DE VACINAS APLICADAS 10.307