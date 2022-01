Bariri volta a registrar óbito por Covid-19

Mulher de 79 anos morreu em decorrência da doença

Desde novembro, Bariri não registrava óbito relacionado à Covid-19. A situação mudou após a chegada do boletim epidemiológico desta quinta-feira (13), que registrou morte por causa da doença.

Mulher de 79 anos veio a óbito no dia 12 de janeiro. Agora, desde o início da pandemia são 124 mortes no município.

Em relação aos casos, foram 63 novos exames positivos nas últimas 24 horas. Há também oito pessoas aguardando o resultado de exames.