Bariri: Vigilância realiza mapeamento de infestação de escorpião

Diretoria de Saúde, por meio do Setor de Vigilância Epidemiológica, realizou mapeamento de infestação de escorpiões no município.

O levantamento foi realizado com base nas notificações compulsórias de acidentes com escorpião da Santa Casa de Misericórdia de Bariri e atendimentos da Vigilância Epidemiológica nas residências de Bariri.

A partir dos dados levantados, a cidade de Bariri foi dividida em três áreas de risco, denominadas Área Vermelha (alto risco), Área Amarela (médio risco) e Área Verde (baixo risco).

O Setor de Vigilância Epidemiológica orienta que, independente da área onde está localizada sua residência, os munícipes adotem todas as medidas de prevenção ao aparecimento de escorpiões (in box).

Confira quais as áreas de maior infestação em Bariri:

• Bairros da Área Vermelha: Jardim Maria Luiza ll e lll, Vila Santa Helena, Núcleo I, II e III, Jardim Iguatemy, Jardim Esperança II, Jardim Santo André I e II, Brasil 500, Domingos Aquilante, Jardim Santa Rosa, Jardim Santa Clara, Vila São José, Vila Santa Inês, Jardim São Marcos, Jardim Esperança I, Vila Conceição, Vila Americana, Jardim América, Parque dos Ipês, Jardim Maravilha e Residencial Morumbi.

• Bairros da Área Amarela: Residencial Mirágua, Residencial Ecoville, Residencial Canto Verde, Residencial Viuval I e II, Jardim São Francisco, Jardim das Américas, Jardim Beltrame I e II, Jardim Umuarama, Jardim Bela Vista, Vila Santa Terezinha, Centro, Vila Maria, Jardim Nova Bariri, Jardim Paulista, Jardim Paraíso, Jardim Esplanada, Jardim Alvorada, Jardim Industrial I e II, Maguim Vilas e Livramento.

• Bairros da Área Verde: Residencial Canaã, Jardim Europa, Viva Mais, Jardim Athenas, Jardim Primavera I e II, Jardim Lucila, Yang I, II e III, Jardim Maria Luiza, Cidade Jardim, Jardim Garotinho, Jardim Romero e Polo Industrial.

Fonte: Assessoria de Imprensa

Legenda imagem: Bariri foi dividida em três áreas de risco, denominadas Área Vermelha (alto risco), Área Amarela (médio risco) e Área Verde (baixo risco).

Box: Principais Medidas de Prevenção:

• Manter limpos quintais e jardins, não acumulando folhas secas, lixo ou entulhos;

• Remanejar periodicamente materiais de construção que estejam armazenados;

• Usar luvas de raspa de couro para proteger as mãos e calçados fechados para proteger os pés;

• Colocar lixo em sacos plásticos fechados para evitar baratas e outros insetos;

• Conservar camas e berços afastados, no mínimo, 10 cm da parede;

• Evitar que lençóis fiquem no chão;

• Não pendurar roupas na parede;

• Verificar cuidadosamente calçados, roupas, toalhas e roupas de cama antes de usá-los;

• Limpar periodicamente ralos de banheiro e cozinha;

• Vedar caixas de gordura;

• Rebocar frestas nas paredes e rodapés para que não apresentem vãos;

• Usar telas nas aberturas dos ralos, pias e tanques;

• Em zona rural, manter limpas as áreas ao redor das residências, não deixando acumular lenhas e outros tipos de materiais que possam servir de abrigo para os escorpiões.