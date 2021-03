Bariri vai vacinar idosos acima de 76 anos

Imunização terá início nesta quinta-feira (11) – Arquivo/Candeia

A Diretoria Municipal de Saúde informa que nesta quinta-feira (11) serão disponibilizadas vacinas contra a Covid-19 para pessoas com 76 anos ou mais.

A imunização ocorre das 7h às 17h no Clube da Melhor Idade. Também haverá vacinação na sexta-feira (12). As doses não serão aplicadas no fim de semana.

Outras idades

O governo estadual anunciou nesta segunda-feira (8) que a campanha de vacinação contra o coronavírus será ampliada para abranger idosos com 75 e 76 anos de idade. A partir do próximo dia 15, cerca de 420 mil pessoas nestas duas faixas etárias poderão receber a primeira dose em todos os 645 municípios do estado.

Em coletiva de imprensa nesta quarta-feira (10), o governo estadual anunciou que a vacinação para pessoas acima de 72 anos no Estado de São Paulo terá início no dia 22 de março.