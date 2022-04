Bariri vacina contra gripe e Covid-19 profissionais da Saúde e pessoas acima de 60

Imunização terá início nesta sexta-feira, dia 1º

Nesta sexta-feira (1º) Bariri começa a vacinar todos os profissionais da Saúde do município e os idosos acima de 60 anos contra a gripe, conforme campanha do governo do estado de São Paulo.

A imunização será no Clube da Melhor Idade, das 7h às 16h.

No mesmo dia, também será iniciada a vacina da Covid-19 para faixa etária acima de 60 anos ou mais, com intervalo de quatro meses da terceira dose.

Conforme orientações do Ministério da Saúde, é possível receber tanto a vacina da Covid-19 quanto a da gripe no mesmo dia.