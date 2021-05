BARIRI: Transplantados e pessoas com deficiência permanente podem ser vacinados contra Covid-19 nesta terça-feira (11)

Divulgação

Entre segunda-feira (10) e sexta-feira (14) haverá inclusão de novos grupos para vacinação contra a Covid-19 em Bariri. A imunização ocorre no Clube da Melhor Idade.

Nesta terça-feira, 11, das 13h às 17h, podem ser vacinados pessoas com transplante de órgãos sólidos, em uso de imunossupressores (18 anos ou mais).

Eles devem levar documentos como CPF, Cartão do SUS, e cópia do relatório médico (contendo data, carimbo, assinatura, CRM E CID, informando ser transplantado e em uso de imunossupressores).

Também começam ser vacinados a partir desta terça-feira, 11, pessoas com deficiência permanente – BPC (55 anos ou mais). Deverá ser retirado o comprovante de recebimento do benefício de prestação continuada no setor de ação social e apresentar no momento da vacinação. Levar CPF e Cartão do SUS. Receitas, exames e relatórios médicos com validade de 6 meses.