Bariri terá hoje Dia D contra o sarampo

Ministério da Saúde lança a Campanha Nacional de Vacinação contra o Sarampo com foco em pessoas de 5 a 19 anos – Erasmo Salomão / ASCOM MS

Será realizada hoje, dia 15, a Campanha Nacional de Vacinação contra o Sarampo (vacina tríplice viral, que protege também contra a caxumba e a rubéola).

Em Bariri, são dois locais de vacinação que irão imunizar das 8h às 17h: Centro de Diagnose; e Estratégia Saúde da Família (ESF) 2 (prédio verde situado na Rua Padre João Eid).

Devem comparecer crianças e jovens na faixa etária de 5 a 19 anos. A vacinação vai até o dia 13 de março.

A enfermeira-chefe do Centro de Diagnose, Neusiely Podanochi, pede que todas as pessoas compareçam nos dois locais de vacinação para a verificação da caderneta. Caso esteja alguma vacina em falta a pessoa poderá ser imunizada.

Com o conceito “Mais proteção para a sua família”, a campanha visa sensibilizar pais e responsáveis sobre os riscos de não vacinar seus filhos, reforçando que o sarampo é uma doença grave e que pode matar.

O objetivo da campanha, que faz parte das ações do Movimento Vacina Brasil, do Ministério da Saúde, é ampliar a cobertura vacinal de crianças e jovens, em faixas etárias que ainda não haviam sido convocadas e nem vacinadas, evitando o risco de propagação do sarampo no país.

São Paulo

Em 2019, 9% (526) dos municípios registraram 18.203 casos confirmados e 15 óbitos por sarampo, sendo 14 no estado de São Paulo e 1 em Pernambuco. Em relação aos casos, São Paulo também registrou o maior número de casos, 16.090 (88,4%) em 259 (49,2%) municípios, seguido dos estados do Paraná, Rio de Janeiro, Pernambuco, Santa Catarina, Minas Gerais e Pará.

Atualmente, nove estados mantêm transmissão ativa do vírus do sarampo, sendo que, em 2020, cinco estados já confirmaram casos: São Paulo (77 casos), Rio de Janeiro (73), Paraná (27), Santa Catarina (22) e Pernambuco (3). Não tendo ocorrido óbitos, até o momento. Os outros quatro estados (PA, AL, MG e RS) ainda não confirmaram casos em 2020, estando em monitoramento devido aos casos ocorridos em 2019.

Com o objetivo de interromper a transmissão do sarampo, eliminar a circulação do vírus e garantir altas coberturas vacinais, o Ministério da Saúde traçou uma estratégia nacional.

As duas primeiras etapas já ocorreram em 2019, com a realização de campanha de vacinação nacional, em outubro, de crianças de seis meses a menores de 5 anos de idade. A segunda etapa aconteceu em novembro para a população de 20 a 29 anos.

Dando continuidade às ações em 2020, outras duas etapas de mobilização nacional devem ocorrer, além da prevista para este mês de fevereiro: junho a agosto, para reforço do público de 20 a 29 anos de idade, mais suscetíveis ao sarampo; e em agosto para a população de 30 a 59 anos de idade.