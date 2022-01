Bariri terá coleta de sangue na quinta-feira

O Hemonúcleo Regional de Jaú, em parceria com o Lions Clube de Bariri, fará campanha de doação de sangue em Bariri na quinta-feira (27).

A coleta será feita na Estratégia Saúde da Família (ESF) 2 (Postinho Verde), situada na Avenida Padre João Eid, 500, das 18h às 21h.

A equipe do Lions pede que os doadores levem uma gelatina para doação ao Hospital Amaral Carvalho (HAC), de Jaú.

Baixo estoque

O Hemonúcleo Regional de Jaú faz um apelo aos doadores de sangue e plaquetas para que agendem um horário e compareçam para doação nos próximos dias. O pedido é porque o número de bolsas de sangue, de todos os tipos sanguíneos, e de plaquetas, está muito abaixo do ideal para suprir a demanda.

De acordo com dados da unidade, as doações caem em média 30% nessa época do ano, por conta das férias e viagens. No entanto, os procedimentos cirúrgicos e serviços hospitalares que necessitam de sangue e plaquetas continuam sendo realizados no Hospital Amaral Carvalho e nos outros 11 hospitais da região atendidos pelo Hemonúcleo.

Além disso, a pandemia traz um novo desafio. A nova alta de casos de Covid-19 contribui para a queda do número de bolsas.

Quem não teve sintomas gripais ou contato com alguém com sintomas ou com Covid-19 nos últimos 14 dias, pode ligar para o Hemonúcleo e agendar sua doação. O telefone é (14) 3602-1355 ou 3602-1356.

Da Redação