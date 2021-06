Bariri terá campanha de doação de sangue nesta terça-feira

Coleta será feita na Estratégia Saúde da Família 2, chamado postinho verde – Divulgação

O Hemonúcleo Regional de Jaú, em parceria com o Lions Clube de Bariri, realizará em Bariri nesta terça-feira (1º) campanha de doação de sangue.

Os doadores devem se dirigir a partir das 18h à Estratégia Saúde da Família (ESF) 2 (conhecido como postinho verde), situada na Avenida Padre João Eid.

Para fazer a doação é necessário estar alimentado, descansado e em boas condições de saúde, pesar mais de 50 quilos e ter idade entre 16 e 69 anos.

Menores de idade precisam estar acompanhados de responsável legal. Já os doadores com mais de 65 anos só podem fazer a coleta caso já tenham realizado antes dos 60 anos. É necessário apresentar documento com foto.