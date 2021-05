Bariri terá amanhã Dia D de vacinação contra a gripe

Divulgação

O município de Bariri realizará amanhã (9) Dia D de vacinação contra a gripe. Até o momento a procura está abaixo da expectativa.

A imunização será feita no Centro de Diagnose e no Soma 2 (perto da Caixa d’Água), das 7h às 12h.

A vacinação é voltada para crianças entre seis meses e seis anos de idade, gestantes e puérperas.

Segundo a enfermeira Angélica Fanti Moço, também poderão receber a dose os profissionais de saúde que tomaram a vacina contra a Covid-19 (da Índia) nos dias 21 e 22 de janeiro.

Isso porque o dia 9 de maio já completará o intervalo entre as vacinas do novo coronavírus e da gripe.

A primeira fase teve início no dia 12 de abril e vai até segunda-feira (10). Já na segunda fase, que acontecerá de 11 de maio a 8 de junho, serão vacinados professores e idosos acima de 60 anos.

A partir de 9 de junho serão atendidas pessoas com comorbidades, com deficiência, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo rodoviário e portuário, forças armadas, funcionários do sistema prisional, população privada de liberdade e adolescentes e jovens sob medida socioeducativa.