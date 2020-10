Bariri tem mais duas mortes por Covid-19 e total chega a 23

Óbitos são relacionados a mulheres de 75 anos e 93 anos – Divulgação

O informe epidemiológico desta quarta-feira (28) registrou mais duas mortes pelo novo coronavírus (Covid-19) no município. Com isso, o total de óbitos em Bariri em decorrência da doença chegou a 23. As mortes são relacionadas a duas mulheres que residiam no centro da cidade, uma de 75 anos e outra de 93 anos. Há ainda um óbito em investigação. Trata-se de morador de Bariri que morreu em Jaú. Desde o início da pandemia, foram confirmados 1.184 casos de Covid-19 em Bariri. O número de exames negativos totaliza 4.915. Há 1.126 pessoas curadas e 34 pacientes ativos em quarentena. Além disso, 26 pessoas aguardam o resultado de exames.