Bariri tem “Dia D” de vacinação contra a Covid-19

A imunização do Dia D contra a Covid-19 ocorre neste sábado, das 6 às 12h, no Clube da Melhor Idade – Arquivo/Candeia

No sábado, dia 02, a Diretoria de Saúde realiza o “Dia V” de vacinação contra a Covid-19, visando a ampliação do número de pessoas imunizadas no município. O atendimento acontecerá no Clube da Melhor Idade, das 6h às 12h.

Segundo a Diretoria Municipal de Saúde, poderão procurar a unidade para vacinação as pessoas que ainda não receberam nenhuma das doses da vacina ou que estejam com a 2ª dose em atraso, crianças e adolescentes a partir dos 12 anos (1ª e 2ª dose, conforme carteira de vacinação), imunossuprimidos com 18 anos ou mais para a aplicação da 3ª dose (com intervalo de 28 dias desde a 2ª dose ou dose única) e idosos acima dos 70 anos para imunização com a 3ª dose (com intervalo de 6 meses desde a 2ª dose ou dose única).

Confira a documentação necessária:

– Adultos que ainda não se vacinaram com nenhuma das doses: RG, CPF e cartão do SUS;

– Adultos que estão com a segunda dose em atraso: RG, CPF, cartão do SUS e carteira de vacinação contra a Covid-19;

– Crianças e adolescentes maiores de 12 anos: RG, CPF e cartão do SUS (crianças com 12 ou 13 anos precisam estar acompanhadas por um responsável maior de idade);

– Imunossuprimidos com 18 anos ou mais – 3ª dose: RG, CPF, cartão do SUS, carteira de vacinação contra a Covid-19 que comprove a aplicação da 2ª dose ou dose única há 28 dias ou mais e comprovante da condição de risco (receitas, laudos ou declarações médicas);

– Idosos com mais de 70 anos – 3ª dose: RG, CPF, cartão do SUS e carteira de vacinação contra a Covid-19 que comprove a aplicação da 2ª dose ou dose única da vacina há 06 meses ou mais.

Fonte: Assessoria de Imprensa