Bariri tem 3.070 casos confirmados de Covid

Boletim descarta dois óbitos pela doença – Divulgação

O boletim epidemiológico desta segunda-feira (31), da Diretoria Municipal de Saúde, registra 3.070 casos confirmados de Covid-19 em Bariri.

Há também 50 pessoas aguardando o resultado de exames. Além disso, a Santa Casa teve duas altas de pacientes internados com a doença.

Outra informação é que foram descartados dois óbitos suspeitos relacionados à Covid-19: homem de 58 anos, que morava no Jardim Maria Luíza e que morreu no dia 26 de maio; e homem de 41 anos que residia no Jardim Industrial, falecido no dia 11 de maio.

O número de mortes em Bariri desde o início da pandemia é de 94. No ano passado foram 28 óbitos em decorrência do novo coronavírus.