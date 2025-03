Bariri: Saúde promove campanha mensal de exame Papanicolau

Em fevereiro, a Diretoria de Saúde de Bariri promoveu a campanha mensal de coleta do exame preventivo conhecido como Papanicolau, no Posto de Saúde da Família José Bueno da Silva – PSF 1, do Bairro do Livramento.

No total, 21 mulheres coletaram o exame, feito pela médica da unidade Fernanda Chain, auxiliada pela enfermeira Lívia Cogo e equipe.

O exame preventivo do colo do útero é um teste realizado para a detecção de alterações nas células do órgão, antes da mulher apresentar sintomas.

Toda mulher com vida sexual ativa, principalmente entre 25 a 64 anos, deve se submeter ao exame que é rápido e indolor. Mulheres gestantes também podem fazer o procedimento, sem prejuízos à saúde do bebe.

A próxima data para o exame Papanicolau está programada para o dia 13 de março, quinta-feira, das 13 às 20 horas, sem a necessidade de marcar horário, também no PSF1, do Livramento.

A diretora de Saúde, Ana Paulo de Arruda Falcão, explicou o horário estendido foi estabelecido visando as mulheres que trabalham no horário comercial. “É uma forma de tornar o exame acessível para o maior número possível de mulheres, pois a campanha se estende a toda a população feminina do município”, afirmou.

Para que o exame seja realizado, a mulher não deve estar menstruada, deve estar há 48 horas sem relação sexual (mesmo se fizer uso de camisinha) e sem o uso de pomadas vaginais. (Fonte: Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Bariri)