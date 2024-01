Bariri: Casos suspeitos de dengue devem ser atendidos na rede básica de Saúde

Com o aumento daincidência da dengue Bariri, a diretoria de Saúde divulgou protocolo para atendimento de suspeita dos casos suspeitos da doença. O documento é assinado pela diretora de Saúde, Irene Chagas do Nascimento Rangel.

Segundo o órgão, as Unidades Básicas de Saúde (UBS) e as equipes de Estratégia de Saúde da Família (ESP) estão designadas para o atendimento aos pacientes com suspeita de dengue.Os casos mais graves devem ser encaminhados para a Santa Casa de Bariri.

Ao todo são três UBS (Centro de Saúde, Soma 2 e Nova Bariri) e quatro equipes de Estratégia de Saúde da Família (ESP). Em nota, o setor afirma que a população deve procurar esses locais sempre que apresentar sintomas leves, característicos da enfermidade.

Os principais sintomas são febre alta acima de 38º C, dores no corpo, nas articulações, atrás dos olhos, mal estar, falta de apetite, dor de cabeça e possíveis manchas vermelhas pelo corpo.

Após chegarem nas Unidades, os pacientes serão avaliados pela equipe de enfermagem. Depois de serem orientados,passam pelo médico, recebem indicação de medicamentos necessários. Se for preciso, passam por reidratação (soro).

Após esses procedimentos, os casos mais graves serão encaminhados para a Santa Casa de Bariri.

A Diretoria de Saúde também orienta para em casos de suspeita de dengue, não auto medicar e evitar remédios como AAS, nimesulida, ibuprofeno e diclofenaco, que tem potencial para ampliar as chances de hemorragia.

Box: Horário de funcionamento e médicos responsáveis

Centro de Saúde: das 7 às 18h (médicos responsáveis: Leandro e Galo)

Soma 2: das 5h45 às 17h (médicos responsáveis: Jésus, Tatiana, Andreia e Ana Carolina)

Nova Bariri: das 7 às 17h (médica responsável: Tatiana)

PSFs: das 7 às 17h PSF 1: Médica responsável: Fernanda

PSF 2: Médica responsável: Mariana Real

PSF 3: Médica responsável: Adriana

PSF 4 Médica responsável: Bruna