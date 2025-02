Bariri: Saúde convoca pacientes para exames laboratoriais

Os pacientes da rede municipal de saúde de Bariri que têm pedidos de exames de sangue e outros exames laboratoriais emitidos entre outubro e dezembro de 2024 devem procurar o Soma 1.

Há uma fila de espera para esses exames desde outubro do ano passado e, para regularizar a situação, a Diretoria Municipal de Saúde está convocando os pacientes para prosseguir com o agendamento.

A convocação está sendo feita por telefone, pelo número cadastrado na ficha do usuário. Ocorre que a equipe não está conseguindo fazer contato telefônico com alguns pacientes e estes devem ir pessoalmente no Setor de Autorização que fica no Soma 1, na Rua José Bonifácio, 189, Centro.

Então, se você tem pedido de exames laboratoriais emitidos entre outubro e dezembro de 2024 e não conseguiu falar por telefone com a equipe da Saúde, vá pessoalmente ao Soma 1 o mais rápido possível.

Caso o Setor de Autorização não consiga contato com os pacientes, as guias de pedido de exame voltarão para as Unidade de Saúde de origem. (Fonte: Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Bariri)