Bariri retoma atendimentos odontológicos e busca modernização

Karita Danielle Digiere Pomponi é idealizadora do projeto “Sorria para vida Bariri” – Divulgação

A dentista Karita Danielle Digiere Pomponi está desenvolvendo junto ao Setor de Saúde de Bariri a retomada dos serviços odontológicos em Bariri.

Após mais de um ano sem atendimentos eletivos no município, uma vez que durante a pandemia foram realizados em todas as unidades básicas de saúde somente os atendimentos emergenciais.

Agora com o avanço da vacinação e a flexibilização de setores comerciais e de prestação de serviço, com a pandemia dentro da normalidade, os atendimentos puderam voltar a serem oferecidos a população.

Segundo Karita, em meados de julho a diretora municipal de Saúde, Marina Prearo, entrou em contato para que pudesse ser realizada a retomada dos tratamentos e elaboração de um projeto de odontologia pública para a cidade.

A partir disso foi criado o projeto “Sorria para vida Bariri”, com o objetivo de descentralizar alguns atendimentos. Foram realocados dois consultórios que estavam em unidades escolares de forma ociosa. Com isso, os profissionais foram realocados nas unidades de saúde para atendimento ao público.

Com essa mudança, os altos da cidade contam com duas odontopediatras para atendimento das crianças dos bairros e das escolas próximas. As mães não precisam se descolar até o centro da cidade para que seus filhos possam receber atendimento.

Outra novidade é a implantação do pré-natal odontológico, uma vez que as gestantes estão passando por um momento único na vida, mas é importante manterem os cuidados com a saúde bucal.

Nesse sentido, o município implantou o cartão pré-natal odontológico. Segundo Karita, Bariri é um dos poucos municípios da região a implantar esse recurso.

Ainda segundo a dentista, haverá mutirões de próteses e endodontia com ampliação dos horários de atendimento em dois turnos diferentes para diminuição da lista de espera nas especialidades para esses tratamentos.

Para 2022 a dentina diz que a o trabalho de prevenção devem retornar as escolas. Com estabilização da pandemia, ela acredita que as coisas possam voltar à normalidade e ampliação do atendimento para toda população.