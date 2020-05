Bariri registra três casos de Covid-19

Divulgação

Até o momento Bariri contabiliza três pessoas com o novo coronavírus (Covid-19). Uma mulher de 49 anos que foi internada na quarta-feira, dia 6, na Santa Casa de Bariri testou positivo para a doença.

Antes dela, um homem de 64 anos apresentou resultado positivo por laboratório credenciado pelo SUS.

Outro homem, de 37 anos, testou positivo para Covid-19 em laboratório particular, ficou internado no Hospital Estadual de Bauru e teve alta, Já o exame pelo Instituto Adolfo Lutz deu negativo, sendo considerado falso negativo.

De acordo com o interventor do hospital, Marco Antonio Gallo, o teste rápido IgG da mulher internada nesta semana deu positivo. Isso significa que ela tem imunidade para o novo coronavírus.

Já o teste IgM deu negativo. Esse exame aponta se a doença está ou não em curso.

“Mas vamos tratar como se fosse doença em atividade e aguardar o PCR RT (faz a detecção direta do vírus em secreção respiratória) que já foi colhido”, explica Gallo.

De acordo com ele, houve contato com a Diretoria Municipal de Saúde para que seja feito trabalho com as pessoas que tiveram contato com a paciente.

Antes da internação e da realização do exame a mulher esteve em vários locais de Bariri, como filas de banco.

Nesta semana foram internados na Santa Casa homem de 74 anos e mulher de 73 anos. Eles, mais a mulher que testou positivo, passam bem. Para os dois primeiros o hospital aguarda o resultado dos exames.

Saiba mais

O exame de coronavírus detecta dois tipos de anticorpos, o IgM e o IgG. Os anticorpos IgM indicam infecção na fase ativa, pois eles são os primeiros anticorpos a aparecer quando vírus ou bactérias nocivas atacam o nosso corpo.

Já os anticorpos IgG, também são uma resposta a vírus e bactérias, porém atuam na fase mais tardia da infecção.

Dessa forma, o IgM é o anticorpo de fase aguda da infecção, é a primeira defesa do corpo contra vírus e bactérias nocivos ao organismo.

Ter um resultado do exame de coronavírus IgM reagente, sugere, portanto, que o paciente está infectado pelo vírus e que o organismo dele está lutando contra a infecção.