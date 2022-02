Bariri registra terceiro óbito por Covid-19 em 2022

Desde o início da pandemia são 126 óbitos

O município de Bariri registrou nesta terça-feira (22) mais um óbito em decorrência da Covid-19.

Trata-se de homem de 72 anos, que morava no Núcleo Habitacional Anida de Angelis Oréfice, cuja morte ocorreu no dia 9 de fevereiro. Neste ano é o terceiro óbito relacionado à doença no município.

Há uma possível quarta morte a ser registrada em Bariri. Trata-se de mulher de 51 anos que morreu no último sábado (19). A Diretoria Municipal de Saúde só confirma a morte em decorrência da Covid-19 quando chega o atestado de óbito.

Considerando o período desde o início da pandemia, Bariri contabilizou 126 mortes relacionadas ao novo coronavírus.

Desde o início do ano até esta terça-feira (22) Bariri registrou 2.921 testes positivos da Covid-19. Até o fim de 2021 havia 3.997 casos. Agora são 6.918.