Bariri registra em janeiro 1.647 casos de Covid-19

Neste fim de semana acontece a vacinação no Clube da Melhor Idade, das 7h às 12h: imunização é fundamental na redução de casos graves e mortes – Arquivo/Candeia

O município de Bariri contabilizou no mês de janeiro 1.647 casos positivos do novo coronavírus (Covid-19).

Em todo o ano de 2021 foram registrados 2.526 exames positivos. O mês em que o município havia contabilizado mais casos foi em março, com 640 exames positivos.

Ou seja, no primeiro mês de 2022 foram mais de 1.000 exames positivos em comparação ao pior mês do ano passado.

Trata-se de uma comprovação de como a variante ômicron se espalha rapidamente. O lado positivo é que o avanço da vacinação resultou em menos casos graves, com redução nas internações, e mortes. Em janeiro houve um óbito relacionado à Covid-19.

Vacinação

Em Bariri, até o momento, 27.509 pessoas foram vacinadas contra a Covid-19 (77,4% da população).

Já a população imunizada é de 25.502 pessoas (71,7%) – duas doses ou dose única da Janssen.

O município aplicou também 12.018 doses de reforço (33,8% da população).

Ontem (5) e hoje (6), haverá vacinação das 7h às 12h no Clube da Melhor Idade. O objetivo é imunizar crianças de 5 a 11 anos de idade e pessoas com algum atraso na vacinação.

É preciso levar CPF, RG, cartão do SUS e carteira de vacinação. A prefeitura pede também a doação de um quilo de alimento não perecível para ajudar pessoas carentes do município.

Números de Boraceia e Itaju

De 5 a 31 de janeiro 381 moradores de Boraceia receberam o exame positivo para o novo coronavírus. No mesmo período 292 pessoas foram curadas na cidade. Houve um óbito em janeiro em Boraceia.

No dia 31 de janeiro eram 1.394 exames positivos, total consolidado desde o início da pandemia.

Em Itaju, foram contabilizados 372 novos casos de Covid-19 de 1º de janeiro a 31 de janeiro, com 285 curados no período. Itaju registrou ao todo, desde o início da pandemia, 1.073 casos da doença, sem óbitos no mês passado.

Números da Covid-19 em Bariri no mês de janeiro/2022

Item Situação em 30/12/21 Situação em 31/01/22 Diferença

Positivos 3.997 5.644 1.647

Negativos 8.951 10.285 1.334

Curados 3.874 5.403 1.529

Óbitos 123 124 1

Fonte: Diretoria Municipal de Saúde