Bariri registra 29 mortes por Covid em 2021

Rafael Leonardo Grego, 26 anos: a pessoa mais jovem de Bariri a morrer em decorrência da Covid-19 – Reprodução/Facebook

De 1º de janeiro até anteontem (11) o município de Bariri registrou 29 mortes em decorrência do novo coronavírus.

O número é maior que todo o ano de 2020, quando foram contabilizados 28 óbitos.

Desde o início da pandemia, são 57 mortes pela Covid-19 em Bariri. No boletim epidemiológico de segunda-feira (8) constavam 47 mortes.

Em três dias os óbitos saltaram para 57, sendo três deles no boletim de terça-feira (9), cinco no boletim de quarta-feira (10) e dois no informe de anteontem (11).

Entre as vítimas dessa semana está Rafael Leonardo Grego, 26 anos, o morador de Bariri mais jovem a morrer em decorrência da Covid-19.

Em Boraceia, havia 10 mortes desde o início da pandemia até o dia 1º de março. Agora, são 14 óbitos no município.

Estado

O Estado de São Paulo registrou na quarta-feira (10) 62.570 óbitos e 2.149.561 casos confirmados durante toda a pandemia. Entre o total de casos diagnosticados de Covid-19, 1.908.853 pessoas estão recuperadas, sendo que 212.691 foram internadas e tiveram alta hospitalar.

Nesse dia, as taxas de ocupação dos leitos de UTI são de 83,6% na Grande São Paulo e 83% no Estado. O número de pacientes internados é de 20.876, sendo 11.692 em enfermaria e 9.184 em unidades de terapia intensiva.