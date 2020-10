Bariri registra 21ª morte por Covid-19

Homem de 40 anos residia na Vila Americana – Divulgação

De acordo com o informe epidemiológico desta terça-feira (27), morador da Vila Americana, em Bariri, de 40 anos, é a 21ª vítima do novo coronavírus (Covid-19) no município.

Há outros três casos de óbitos relacionados à doença em investigação. A mais recente morte ocorreu na segunda-feira (26) na Santa Casa de Bariri. A equipe de Saúde aguarda o resultado do exame.

Desde o início da pandemia, foram confirmados 1.180 casos de Covid-19 em Bariri. O número de exames negativos totaliza 4.858.

Há 1.122 pessoas curadas e 35 pacientes ativos em quarentena. Além disso, 23 pessoas aguardam o resultado de exames.