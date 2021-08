Bariri recebe vacina contra a gripe

Doses estarão disponíveis a partir de terça-feira, dia 3 – Divulgação

O município de Bariri irá vacinar pessoas contra a gripe Influenza (H1N1) a partir desta terça-feira, dia 3.

As doses estarão disponíveis em três locais: UBS do Jardim Nova Bariri; Soma 2 (ao lado da Caixa d’Água) e Centro de Diagnose.

De acordo com a diretora municipal de Saúde, Marina Prearo, a vacina é destinada a pessoas de todas as idades.

Quem tomou o imunizante contra a Covid-19 precisa esperar 15 dias para receber a vacina contra a gripe.

Orientação

Após a última fase da Campanha Nacional Contra a Gripe, no início de julho, sem atingir a meta de imunização, o Ministério da Saúde orientou que os municípios passassem a vacinar toda a população a partir dos seis meses de idade.

No entanto, de acordo com a Diretoria Regional de Saúde de Bauru (DRS), não houve envio de novos lotes da vacina para abastecer os municípios. Agora houve envio de doses, que chegam na tarde desta segunda-feira, dia 2.

A imunização contra a Influenza previne o surgimento de complicações decorrentes da doença, óbitos, internações e a sobrecarga nos serviços de saúde, além de reduzir os sintomas que podem ser confundidos com os da Covid-19.