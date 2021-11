Bariri realiza mutirão de consultas vascular

Fila de espera é de 736 pessoas – Divulgação

A prefeitura de Bariri, por meio da Diretoria Municipal de Saúde, iniciou no dia 6 de novembro projeto para atender a demanda reprimida de pacientes vasculares, com o objetivo de diminuir a fila de espera existente.

O mutirão de consulta vascular beneficiará 736 munícipes que estão aguardando serem chamados. A Diretoria de Saúde está entrando em contato com os pacientes para agendamento das consultas e andamento dos atendimentos.

No entanto, a pasta está com dificuldade em localizar alguns pacientes, já que os números telefônicos podem estar desatualizados. Aqueles que estão com o nome na lista de espera e ainda não receberam nenhum contato precisam procurar o Soma 1 para atualização do cadastro e realização do agendamento.

Segundo a diretora Municipal de Saúde, Marina Prearo, a expectativa é que sobrem vagas para o tratamento vascular de novos pacientes, que devem entregar seus encaminhamentos na recepção do Soma 1, localizado na Rua José Bonifácio, 189, das 07h às 17h. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (14) 3662-9210.