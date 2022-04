Bariri promove Conferência Municipal de Saúde Mental

Nesta quinta-feira, 28, parceria entre Diretoria da Saúde e Conselho Municipal da Saúde, promove a 1ª Conferência Municipal de Saúde Mental de Bariri. O evento será realizado no Centro Educacional, Cultural e de Exposição Mário Fava, a partir das 18 horas.

O objetivo é debater políticas de saúde mental no município e tem como tema central “A política de saúde mental como direito: pela defesa do cuidado em liberdade, rumo a avanços e garantia dos serviços da atenção psicossocial no SUS”.

As diretrizes serão trabalhadas em quatro eixos temáticos

1 – Cuidado em liberdade como garantia de direito à cidadania;

2 – Gestão, financiamento, formação e participação social na garantia de serviços de saúde mental;

3 – Política de saúde mental e os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS): universalidade, integralidade e equidade;

4 – Impactos na saúde mental da população e os desafios para o cuidado psicossocial durante e pós-pandemia.

As propostas eleitas na etapa municipal e depois nas fases macrorregionais, de 9 de maio a 10 de junho, serão apresentadas na 3ª Conferência Estadual de Saúde Mental, que será realizada de 23 a 25 de junho.

As diretrizes definidas em cada estado serão votadas durante a 5ª Conferência Nacional de Saúde Mental, entre 8 e 11 de novembro.

Fonte: Assessoria de Imprensa