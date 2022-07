Bariri: Prefeitura entrega autoclase à Santa Casa

Para receber a Expedição Cirúrgica da USP em Bariri, o município passou por a avaliação das condições hospitalares da Santa Casa e uma das contrapartidas da Prefeitura Municipal foi a aquisição de uma autoclave, no valor de R$ 197 mil e que foi entregue na semana passada.

O prefeito Aberlado Maurício Simões Filho explica que a Santa Casa já dispunha de um dispositivo, porém era antigo e vinha passando por constantes manutenções, com problemas recorrentes. Portanto, a aquisição foi feita para atender a Santa Casa e para o município ter um novo equipamento, atendendo oportunamente também a Expedição da USP para a realização das mais de 100.

“A autoclave é um dispositivo projetado para esterilizar várias ferramentas, possibilitando uma esterilização eficaz o que é a base para que qualquer procedimento cirúrgico seja seguro. Com essa aquisição, resolvemos um problema antigo da Santa Casa e atendemos a solicitação da Expedição Cirúrgica da USP”, esclarece o prefeito.

Desde o domingo, dia 2, até o próximo dia 10 de julho, a Expedição Cirúrgica da USP está em Bariri para a realização de mais de 100 procedimentos cirúrgicos na Santa Casa, resultado da parceria com a Prefeitura Municipal, por meio da Diretoria de Saúde.

Fazem parte desse mutirão, 25 acadêmicos da Faculdade de Medicina da USP e cerca de 40 médicos especialistas, incluindo ginecologistas, cirurgiões do aparelho digestivo, radiologistas, anestesistas e patologistas. A meta do Projeto é superar a marca de 100 procedimentos cirúrgicos, sendo eles divididos entre as especialidades de cirurgia ginecológica e de cirurgia do aparelho digestivo.

Além das cirurgias a serem realizadas na Santa Casa de Bariri, também de 2 a 10 de julho, outra equipe da Expedição da USP está atendendo no Posto de Saúde da Família II, à Avenida Padre João Eid, 500, para a realização de 515 ultrassons.

Esses exames também foram agendados após a triagem e seleção dos pacientes aptos a serem assistidos pelo Projeto realizadas em abril último, quando definiu-se a lista de procedimentos a serem realizados.

Fonte: Assessoria de Comunicação Prefeitura de Bariri