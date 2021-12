Bariri: Praça da Matriz será ponto de vacinação contra a Covid

Doses estarão disponíveis nos dias 22 e 23 de dezembro

A Diretoria Municipal de Saúde informa que na quarta-feira (22) e na quinta-feira (23) haverá aplicação de vacina contra a Covid-19 na Praça Joaquim Lourenço Corrêa (Praça da Matriz), das 19h às 22h.

A equipe estará perto do coreto para imunizar quem está com a vacina atrasada. Poderão ser vacinadas pessoas com a primeira, segunda e terceira doses. Os servidores também poderão tirar dúvidas da população.

É preciso levar o CPF, RG, cartão do SUS e comprovante de vacinação, caso a pessoa já tenha tomado alguma dose.