Bariri: Pacientes que usam aparelho de glicemia terão reunião dia 16

A Diretoria Municipal de Saúde convoca todos os pacientes e/ou responsáveis pelos usuários de aparelhos de glicemia fornecidos pelo município para participarem de uma reunião na quinta-feira (16) na antiga Casa Rosa, ao lado da biblioteca municipal. Os horários serão informados aos pacientes através de contato telefônico.

O assunto a ser tratado e de extrema importância, tendo em vista que nos últimos dias foram constatadas falhas de leitura em alguns aparelhos que estavam em uso no município.

Alguns aparelhos foram recolhidos após apresentarem variáveis acima do aceitável pela Associação Brasileira de Diabéticos e Anvisa (é aceitável variável de até 15%).

Todas as medidas necessárias para garantir a melhor assistência possível aos munícipes estão sendo tomadas.

A equipe de saúde realizará contato com todos os pacientes até as 14h desta terça-feira (14).

Quem faz parte desse grupo de usuários e ainda não foi comunicado deve realizar contato pelo telefone (14) 3662-3515 ou pessoalmente ao Almoxarifado da Saúde, das 7h às 16h.