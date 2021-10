Bariri: Novembro tem semana de mobilização para prevenção de arboviroses

Entre os dias 8 e 12 de novembro, a Diretoria de Saúde da Prefeitura de Bariri realiza Semana Estadual de Mobilização para Prevenção das Arboviroses.

As arboviroses são as doenças causadas pelos chamados arbovírus, que incluem o vírus da Dengue, Zika vírus e febre Chikungunya Chikungunya. A classificação “arbovírus” engloba todos aqueles transmitidos por insetos e aracnídeos (como aranhas e carrapatos).

A iniciativa visa engajar a sociedade civil, organizações públicas e privadas em atividades focadas na prevenção à dengue, Chikungunya e Zika vírus, com ênfase no controle da proliferação do mosquito transmissor dessas doenças.

Cada um pode ajudar no enfrentamento ao mosquito com algumas atividades simples e que podem ser feitas diariamente.

Fonte: Equipe do Setor de Saúde

Legenda imagem: A iniciativa visa desenvolver ações de prevenção à dengue, Chikungunya e Zika virus

Box: Dicas de prevenção

• Deixar a caixa d’água bem fechada e realizar a limpeza regularmente;

• Retirar dos quintais objetos que acumulam água;

• Cuidar do lixo, mantendo materiais para reciclagem em saco fechado e em local coberto;

• Eliminar pratos de vasos de planta ou usar areia;

• Lavar periodicamente recipiente de água de consumo animal;

• Descartar pneus usados no posto de coleta da Prefeitura de Bariri, localizado na Rua Santa Cruz, 247 – Centro.