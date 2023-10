Bariri: Nesta terça tem vacinação no Supermercado Aquilante – Loja 3

Nesta terça-feira (3), ocorre mutirão de vacinação em horário especial, a partir das 18 horas, no estacionamento do Supermercado Aquilante – Loja 3, no Jardim Iguatemi (altos da cidade).

A iniciativa é da equipe da Diretoria de Saúde e integra a Campanha de Multivacinação de São Paulo, disponibiliza a todas crianças e adolescentes de até 15 anos as vacinas perdidas e/ou reforços necessários.

Serão oferecidos imunizantes para Poliomielite, Meningocóccica C Conjugada, Tríplice Viral (Sarampo, Caxumba e Rubéola), Febre amarela, Pentavalente (difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e doenças invasivas causadas pelo hemófilo b), varicela, HPV (entre 9 e 14 anos de idade), BGC (tuberculose) e Covid-19.

Em Bariri, a atualização das cadernetas vacinais de crianças e adolescentes pode ser realizada até o dia 31 de outubro.

São dois locais de vacinação: PSF II Posto Verde (altos da cidade) e no Centro de Saúde de Bariri (em frente à Coeba), das 7 às 13 horas, de segunda a sexta-feira.

Dia D

No sábado (7), Campanha promove o Dia D de Multivacinação também nestes dois postos de vacinação: PSF II Posto Verde e no Centro de Saúde de Bariri.

Nesse dia, as crianças vão receber pipoca, algodão doce e pirulito. Também haverá passeios de trenzinho, das 9h às 13h.

Fonte: Assessoria de Comunicação