BARIRI: Jovem de 26 anos que morreu testa negativo para coronavírus

Quatro funcionários da Santa Casa também testaram negativo – Divulgação

A jovem de 26 anos que morreu na Santa Casa de Bariri na noite de sábado, dia 28, testou negativo para o novo coronavírus (Covid-19).

A informação foi dada na manhã desta quinta-feira, dia 2, pelo interventor do hospital e médico da Unidade de Terapia Intensiva (UTI), Marco Antonio Gallo.

O médico relatou também que quatro funcionários da Santa Casa também testaram negativo para o coronavírus.

Eles foram alguns dos profissionais que tiveram contato com homem de 37 anos que testou positivo para a doença. Ele está internado no Hospital Estadual de Bauru, mas nesta semana teve boa evolução e respira sem ajuda de aparelhos.