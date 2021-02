Bariri já vacina idosos a partir de 85 anos contra a Covid

Fabiano Fontes, 90 anos, recebeu a vacina na segunda-feira, dia 8 – Alcir Zago/Candeia

A Diretoria Municipal de Saúde iniciou anteontem (11) a vacinação contra a Covid para idosos entre 85 e 89 anos de idade.

O setor permanecerá imunizando pessoas com mais de 90 anos de idade. O local é o Clube da Melhor Idade, situado na Rua Tiradentes.

Na quarta-feira (10) foi encerrada a vacinação da primeira dose dos profissionais de saúde. A diretoria municipal irá receber a segunda dose para imunização de profissionais de saúde da linha de frente.

Segundo a pasta, cada profissional vacinado deverá ficar atento na data da segunda dose e procurar o centro de vacinação no dia exato.

O município de Bariri iniciou na segunda-feira (8) a vacinação contra a Covid-19 para idosos a partir de 90 anos.

Residente no Jardim Maria Luíza, o senhor Alverino José Domingos, que faz 100 anos em agosto deste ano, foi imunizado dentro do carro, no sistema drive thru.

Quem também procurou o posto de vacinação na segunda-feira (8) foi o senhor Fabiano Fontes, que completa 91 anos em maio. Ele reside no Jardim Umuarama. Como a esposa, Edna Furcin Fontes, 90 anos, tem dificuldades para sair de casa, ele iria solicitar a imunização para ela em domicílio.

Segundo a responsável pela campanha em Bariri, Angélica Fanti Moço, idosos que conseguem se locomover podem ir ao Clube da Melhor Idade diretamente (até com auxílio de familiares) ou dentro de automóvel para serem imunizados.

A equipe de Saúde montou um esquema especial na Rua Tiradentes para proibir o trânsito de veículos em frente do local de aplicação das doses.

Angélica diz que, no caso dos acamados, familiares podem procurar a Unidade de Saúde no Jardim Nova Bariri para fazer o cadastro e solicitar a vacinação em domicílio.

Estado

O governo estadual anunciou na quarta-feira (10) o início da imunização de idosos com idade entre 80 e 84 anos para o dia 1º de março em todo o Estado de São Paulo.

“Com a chegada de mais insumos para a produção da vacina do Butantan, o Estado de São Paulo começa no dia 1º de março a vacinar todos os idosos acima de 80 anos de idade”, disse o governador João Doria (PSDB) em entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes. “São boas notícias para aumentar nossa esperança, perspectiva de proteção à vida e também nos dar um alento em meio a tantas notícias tristes de perdas e de contaminações”, acrescentou.

Até o início da tarde de quarta-feira (10), pouco mais de 1 milhão de pessoas já tinham sido vacinadas em todo o Estado (confira quadro).

O público-alvo de 80 a 84 anos totaliza 563 mil pessoas nos 645 municípios de São Paulo. Os idosos desta faixa etária poderão ser imunizados com parte das 8,7 milhões de novas doses da vacina do Butantan.

Pessoas vacinadas em cidades paulistas

Município Número de vacinados(*)

Bariri 1.087

Barra Bonita 1.312

Bauru 13.410

Bocaina 285

Boraceia 134

Dois Córregos 666

Ibitinga 1.901

Itaju 100

Itapuí 338

Jaú 7.034

Pederneiras 1.083

São Paulo 294.263

Estado de SP 1.088.716

(*) Até quarta-feira, dia 10

Fonte: Governo do Estado de São Paulo