Bariri inicia a aplicação da 4ª dose da vacina contra Covid-19 aos idosos acima de 80 anos

O município de Bariri inicia a aplicação da quarta dose da vacina de Covid-19 aos idosos acima de 80 anos a partir da próxima segunda-feira, dia 21.

A iniciativa acontece por meio da Diretoria de Saúde em atendimento à determinação do governo de São Paulo, que segue a recomendação do Comitê Científico da Covid.

O Comitê levou em consideração na decisão o alto índice de mortalidade entre os idosos desta faixa etária durante a circulação da variante Ômicron, que foi superior aos óbitos ocorridos nos dois outros picos da pandemia em 2020 e 2021.

Estarão aptos a receber a quarta dose cerca de 900 mil idosos, desde que tenham recebido a dose de reforço (3ª dose) com um intervalo de quatro meses.

A diretora de Saúde de Bariri, Marina Prearo, informou que quarta dose da vacina de Covid-19 aos idosos acima de 80 anos estará disponível no Clube da Terceira Idade, das 7 às 17 horas.

Para a diretora de Saúde, a imunização é a melhor forma de se prevenir contra a Covid. “Manter as doses da vacina da Covid em dia é de extrema importância, pois os dados evidenciam o impacto positivo dos índices da vacinação no Estado de São Paulo. De acordo com os números da Secretaria de Estado da Saúde, nas últimas seis semanas, o Estado registrou uma redução de 77% em internações em enfermarias e unidades de terapias intensivas,” informou Marina Prearo.

Serviço

Quarta dose da vacina de Covid-19 para idosos acima de 80 anos

Data: a partir de 21 de março de 2022

Horário: das 7 às 17 horas

Local: Clube da Terceira Idade de Bariri