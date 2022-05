Bariri inicia a 3ª etapa da campanha de vacinação contra gripe

Também segue sendo aplicada a vacina contra o sarampo no município

Bariri iniciou nesta segunda-feira (9) a 3ª etapa da Campanha de Vacinação contra a Influenza (gripe). A imunização acontece no Clube da Melhor Idade de Bariri (à Rua Tiradentes, nº 325, Vila Santa Terezinha), das 7h às 16h.

Para esta fase, devem se vacinar profissionais da educação das escolas públicas e privadas, pessoas portadoras de deficiência, pessoas com comorbidades e povos indígenas.

As pessoas portadoras de deficiência e aquelas com comorbidades devem apresentar documentos, como laudo, que pode ser obtido nos serviços de saúde públicos e privados, ou receita da medicação que faz uso, documento de identidade com foto e CPF ou Cartão SUS.

Pessoas com deficiência permanente, cadastradas no Programa de Benefício de Prestação Continuada (BPC), não precisarão apresentar atestado, apenas o comprovante do benefício, por meio do extrato bancário ou lotérico ou, ainda, acessando o comprovante no site do INSS.

Os pacientes com doença renal crônica que realizam hemodiálise e os oncológicos, em tratamento de radioterapia e quimioterapia, podem solicitar os atestados nos serviços onde realizam os procedimentos.

A vacina influenza pode ser administrada concomitante com outras vacinas, inclusive a vacina da Covid-19 na população a partir de 12 anos de idade do calendário nacional de vacinação e também com outros medicamentos.

Sarampo

Também segue sendo aplicada a vacina contra o sarampo nas unidades de Saúde de Bariri, de segunda a sexta-feira, da 7h às 17h.

As crianças precisam receber, além da vacina contra a influenza, o imunizante contra o sarampo. Não há necessidade de cumprir intervalo para a aplicação das doses. Dessa forma, as duas vacinas poderão ser administradas no mesmo dia.

Desde a primeira etapa da campanha de imunização, os profissionais de saúde também podem atualizar a carteira de vacinação com vacina tríplice viral. A campanha vai até o dia 3 de junho em todo o País.