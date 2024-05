Bariri fecha abril com 126 casos de dengue no mês

Bariri encerrou o mês de abril com 126 casos positivos de dengue no mês. Em todo o ano de 2024 o Setor de Vigilância Epidemiológica contabilizou 3.044 casos da doença. No mês passado o número foi de 703 exames positivos de dengue.

Diante do quadro preocupante dessa arbovirose no início do ano, a Prefeitura de Bariri passou a divulgar a partir de 8 de fevereiro, diariamente, a evolução da doença, informando casos positivos, exames com resultado negativo, óbitos em investigação e confirmados. Neste ano, seis pessoas morreram em decorrência da dengue.

De 1º de janeiro a 8 de fevereiro Bariri havia registrado 1.047 casos da doença. De 8 de fevereiro a 29 de fevereiro foram contabilizados mais 1.127 casos. No mês todo de março o montante chegou a 703.

Por causa da queda no número de exames positivos, a administração municipal suspendeu em meados de abril o decreto de estado de emergência em saúde pública.

Segundo o setor, a redução dos casos de dengue em Bariri ocorreu por causa do trabalho constante dos agentes de combate às endemias e dos agentes comunitários de saúde, mutirão feito pela Diretoria Municipal de Infraestrutura em parceria com empresas da cidade, nebulização costal, termonebulização e a Nebulização Acoplada a Veículo (NAV).

Outra medida foi o endurecimento de lei municipal para punir quem deixa o mato alto em terrenos.

Também houve conscientização da população em colaborar na limpeza dos imóveis, local preferido do Aedes aegypti em depositar ovos, que se transformarão em mosquitos adultos.