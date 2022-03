Bariri: Diretoria da Saúde cadastra acamados para vacina contra a gripe

Até 30 de abril, a Diretoria de Saúde cadastra acamados que precisam receber a vacina contra a gripe em domicílio.

O agendamento pode ser feito por um familiar que deve ir até uma unidade de saúde mais próxima e preencher os dados solicitados como comorbidade e a informação ‘Acamado/Restrito ao Leito e/ou ao Lar’.

A ação é necessária, pois o governo de São Paulo antecipou o calendário de vacinação contra a gripe em todo o Estado.

Em Bariri, a vacinação contra a gripe ocorre desde segunda-feira, 28 de março, e está sendo feita ao mesmo tempo à da Covid-9. As duas vacinas podem ser aplicadas no mesmo dia, de acordo com recomendação do Ministério da Saúde. (Fonte: Assessoria de Comunicação)