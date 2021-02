Bariri continua na fase vermelha do Plano SP

Outras reclassificações poderão ocorrer nos próximos dias – Divulgação

O governo estadual anunciou na sexta-feira (19) a 22ª reclassificação de regiões no Plano São Paulo de controle da pandemia. A piora nos índices de avanço do coronavírus no interior deixa as áreas de Araraquara, Barretos, Bauru e Presidente Prudente na fase vermelha, com restrição total de comércios e serviços não essenciais. Houve melhora nas regiões de Franca, que avança para a etapa laranja, e Sorocaba, que progride para a fase amarela.

A reclassificação começa a valer a partir desta segunda-feira (22). No caso de Bauru não haverá alterações porque a região já estava na fase vermelha.

Outras reclassificações poderão ocorrer nos próximos dias, sempre com o objetivo de atender com mais precisão e rapidez, seja para evoluir ou regredir.

Todas as regiões em fase vermelha estão com ocupação de UTI para pacientes de Covid-19 acima de 80%. Na etapa de restrição máxima, só há funcionamento normal de farmácias, mercados, padarias, lojas de conveniência, bancas de jornal, postos de combustíveis, lavanderias e hotelaria. Já os comércios e serviços não essenciais só podem atender em esquema de retirada na porta, drive-thru e entregas por telefone ou aplicativos.

Segundo o governo estadual, todos os protocolos sanitários e de segurança para os setores econômicos devem ser cumpridos com rigor. Prefeituras que se recusam a seguir as normas estabelecidas pelo Governo do Estado ficam sujeitas a sanções judiciais.