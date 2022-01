Bariri contabiliza 976 casos de Covid-19 em janeiro

O boletim epidemiológico de Bariri de anteontem (20) registrou 73 novos casos de Covid-19 no município em comparação ao boletim anterior, de quarta-feira (19).

A quantidade de exames com resultado positivo no município passou de 4.900 na quarta-feira (19) para 4.973 nesta quinta-feira (20).

De 1º de janeiro a 20 de janeiro a Diretoria Municipal de Saúde registrou 976 casos do novo coronavírus em Bariri. Naquele momento havia 46 pessoas aguardando o resultado de exames.

No início do ano o Comitê de Combate ao Coronavírus definiu que o protocolo de atendimento estabelece que o paciente deve procurar atendimento no pronto-socorro. Isso para sintomas de Covid-19 ou síndrome gripal.

Lá, será atendido, medicado e encaminhado ao Centro de Saúde já com a receita em mãos e o pedido de exame; assim como o atestado do dia de atendimento mais 1 dia.

O ambulatório atenderá somente os pacientes que já passaram pelo primeiro atendimento no pronto-socorro, que foram medicados e com o pedido de exame em mãos.

O funcionamento do PS é realizado com 3 plantonistas por 24h. Já o atendimento dos postos de saúde permanece de maneira normal, assim como as especialidades.

Se o paciente procurar pela realização de exames aos finais de semana, não são feitos de momento, sendo necessário um agendamento para o início da semana seguinte.

Também estão suspensas as visitas e a presença de acompanhantes na Santa Casa. As cirurgias eletivas permanecem de maneira normal.

Boraceia e Itaju

De 5 a 20 de janeiro 183 moradores de Boraceia receberam o exame positivo para o novo coronavírus.

No dia 20 de janeiro eram 1.256 exames positivos, total consolidado desde o início da pandemia.

No mesmo dia havia 165 pessoas em isolamento domiciliar em Boraceia e seis internadas.

Em Itaju, foram contabilizados137 novos casos de Covid-19 de 1º de janeiro a 18 de janeiro. Nesse dia havia 94 pessoas em domicílio, nenhuma internada. Itaju registrou ao todo 838 casos da doença.

Da Redação